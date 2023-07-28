Линн Сван рассказала о подготовке к сезону-2023/2024

Шведская лыжница Линн Сван рассказала о ходе подготовки к соревновательному сезону-2023/2024, а также прокомментировала результаты своего выступления в прошлом сезоне.
«В прошлом году не всё было в порядке. У меня было много проблем из-за травмы плеча, я не могла тренироваться так, как хотела и должна была. В этом сезоне я вернулась к тренировкам в начале мая, чувствую себя более сильной и делаю всё возможное, чтобы действительно быть такой. Сейчас всё так, как было до травмы. Приятно иметь возможность делать то, что хочешь. Как спортсмен ты всегда стремишься к лучшему, и, когда ты не можешь этого сделать, трудно почувствовать себя сильным, даже если ты очень много тренируешься.
Плохо тренировалась в прошлом году, но чувствую, что провела свой лучший сезон, как будто не было никаких проблем. Год назад я была не уверена, что смогу стартовать в сезоне, но получилось вернуться и быть очень близко к медалям чемпионата мира.
С нетерпением жду возможности участвовать в большем количестве гонок, потому что в прошлом году я не могла себе этого позволить. Хочу быть максимально успешной во всех форматах соревнований. В спринте Швеция уже много лет находится на высоком уровне, но раньше только один-два спортсмена могли претендовать там на победу. Сейчас же уже пять-шесть лыжниц могут бороться за золотую медаль. Нужно быть на своём самом высоком уровне, чтобы надеяться на победу», — приводит слова лыжницы издание Nordic Magazine со ссылкой на видео Fondo Italia.
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