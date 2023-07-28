Непряева — о мотивации: тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева рассказала, в чём находит мотивацию для продолжения карьеры в условиях отстранения российских лыжников от международных соревнований. Спортсменка подчеркнула, что рассчитывает на возвращение россиян на мировую арену.

«Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит. Насчёт мотивации: я всё-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию, борьбу. Самолюбие тоже очень сильно даёт мотивацию», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.