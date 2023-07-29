Сергей Устюгов потерпел поражение в финале спринта на 200 метров на ЧР по лыжероллерам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов потерпел поражение в финале конькового спринта на 200 метров в рамках чемпионата России – 2023 по лыжероллерам, который проходит в Ханты-Мансийске. Устюгов уступил Дмитрию Воронину, а замкнул тройку призёров Иван Жилинский.

У женщин победу в спринте на 200 метров одержала Виктория Лукашова, серебро завоевала Екатерина Кипяткова, бронзу — Наталья Матвеева. Интересно, что в начале июля Лукашова также проявила себя на крупном старте — выиграла «Спринт на Дворцовой».

Отметим, что ранее на ЧР по лыжероллерам титулованный Устюгов принял участие в гонке с раздельным стартом в свободном стиле на 15 км и пасьюте на 20 км в классическом стиле, где занял восьмое и шестое места соответственно.