Чемпионат мира по лыжероллерам в 2023 году окончательно отменён

Чемпионат мира по лыжероллерам 2023 года, первоначально запланированный в Отепя (Эстония), а затем перенесённый в Лаццате (Италия), окончательно отменён, сообщает Fondo Italia. Как только ломбардский курорт отказался от проведения этого старта, Международная федерация лыж и сноуборда (FIS) объявила, что чемпионат мира пройдёт в 2024 году, а его организатор будет объявлен позже.

Чемпионат мира должен был пройти с 10 по 13 августа, однако итальянцы, забравшие старт после отказа Эстонии, не смогли своевременно найти достаточного финансирования, чтобы провести соревнования на должном уровне. Когда стало понятно, что, даже найдя деньги, организовать старт они уже не успеют, итальянцы объявили об отказе от проведения соревнований по независящим от них причинам.

Аналогичная ситуация сложилась и с юниорским чемпионатом мира по лыжероллерам. Но в итоге его совместили с этапом Кубка мира, и соревнования пройдут в Мадоне (Латвия) с 18 по 20 августа. Отметим, что взрослый финал Кубка мира по лыжероллерам пройдёт в сентябре в Италии.