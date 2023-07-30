Денис Спицов поделился фотографией с прогулки с дочкой Евой

Российский лыжник Денис Спицов опубликовал в социальных сетях милую фотографию с прогулки по Тюмени с дочкой Евой. Дочке спортсмена и его жены Ксении в этом году исполнился один год.
Фото: Социальные сети Дениса Спицова
Напомним, свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из посёлка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детском саду. Дочка Ева родилась в их семье в марте 2022 года.
Денис Спицов — олимпийский чемпион Пекина, а также четырёхкратный призёр Олимпиад 2018 и 2022 годов. В 2021 году спортсмен становился бронзовым призёром многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023 Спицов занял четвёртое место, уступив Александру Большунову, Илье Семикову и Артёму Мальцеву.
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