Денис Спицов поделился фотографией с прогулки с дочкой Евой

Российский лыжник Денис Спицов опубликовал в социальных сетях милую фотографию с прогулки по Тюмени с дочкой Евой. Дочке спортсмена и его жены Ксении в этом году исполнился один год.

Фото: Социальные сети Дениса Спицова

Напомним, свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из посёлка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детском саду. Дочка Ева родилась в их семье в марте 2022 года.

Денис Спицов — олимпийский чемпион Пекина, а также четырёхкратный призёр Олимпиад 2018 и 2022 годов. В 2021 году спортсмен становился бронзовым призёром многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023 Спицов занял четвёртое место, уступив Александру Большунову, Илье Семикову и Артёму Мальцеву.