Устюгов рассказал о планах выступить в финале Кубка России по лыжероллерам в Бутурлиновке

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился планами выступить в финале Кубка России по лыжероллерам в Бутурлиновке в сентябре.

«В Бутурлиновке пройдёт финал Кубка России по лыжероллерам. Я думаю, многие лыжники, которые гонялись с чистыми лыжероллистами, поедут туда. Мы с Рифатом Сафиуллиным, скорее всего, примем участие в финале Кубка по роллерам и будем готовиться к зиме. Мы – зимники», – сказал Устюгов в интервью «Юграмегаспорту».

Финал Кубка России состоится в Бутурлиновке (Воронежская область) с 27 по 30 сентября.

Напомним, вчера Сергей Устюгов после 16-го места в масс-старте на 30 км на чемпионате России – 2023 по лыжероллерам признался, что больше не хочет принимать участие в таких гонках.