Денис Спицов выиграл забег на 5 км в Тюмени
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В субботу, 29 июля, в экопарке «Затюменский» прошёл забег «Пять вёрст», победу в котором одержал российский лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область. Спортсмен преодолел дистанцию в 5 км с результатом 16 минут и 10 секунд.
Также в забеге принял участие серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин, финишировавший 362-м за 31 минуту и 39 секунд.
Денис Спицов — олимпийский чемпион Пекина, а также четырёхкратный призёр Олимпиад 2018 и 2022 годов. В 2021 году спортсмен становился бронзовым призёром многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023 Спицов занял четвёртое место, уступив Александру Большунову, Илье Семикову и Артёму Мальцеву.
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