«На чиле». Александр Большунов опубликовал впечатляющее видео из фитнес-зала

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена часть его тренировки в тренажёрном зале.
В кадре также можно заметить супругу Большунова Анну и их дочь Еву.
«На чиле», — подписал видео Большунов, добавив эмодзи «бицепсы».
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте. Александр полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне, в связи с санкциями FIS, которая отреагировала на ситуацию на Украине.
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