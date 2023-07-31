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«На чиле». Александр Большунов опубликовал впечатляющее видео из фитнес-зала

«На чиле». Александр Большунов опубликовал впечатляющее видео из фитнес-зала
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена часть его тренировки в тренажёрном зале.

В кадре также можно заметить супругу Большунова Анну и их дочь Еву.

«На чиле», — подписал видео Большунов, добавив эмодзи «бицепсы».

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте. Александр полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне, в связи с санкциями FIS, которая отреагировала на ситуацию на Украине.

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