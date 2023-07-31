«Приобрёл сегодня нового друга». Йоханнес Клебо на пробежке встретил козла

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях забавные фотографии со своей пробежки. Спортсмен встретил по дороге козла.
«Приобрёл сегодня нового друга», — подписал фото Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.
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