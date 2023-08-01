Устюгов опубликовал видео со сплава на байдарках
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов участвует в сплаве на байдарках. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.
Сплав продлится два дня, включая две ночёвки. Сегодня, 1 августа, планируется преодолеть дистанцию в 30 километров.
Видео доступно в телеграм-канале Сергея Устюгова.
Ранее Устюгов принимал участие в чемпионате России по гонкам на лыжероллерах, который проходил в Ханты-Мансийске в конце июля. В спринте на 200 метров Сергей занял второе место, уступив в финале Дмитрию Воронину. В других дисциплинах Устюгов в топ-3 не попал. После завершения чемпионата России спортсмен рассказал, что планирует принять участие в финале Кубка России по лыжероллерам в Бутурлиновке в сентябре.
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