Дарья Непряева рассказала об устройстве на работу

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Непряевой, рассказала об устройстве на работу в Центр спортивной подготовки Республики Татарстан.
«Это худшее место, в котором я была за всю свою жизнь, а конкретно – третий этаж отдела кадров.
Мы трудоустраивались шесть часов… Стандартная процедура превратилась в настоящий ад. Такую медлительную, хамоватую и бесчеловечную сотрудницу встречаю впервые. Сейчас уже на всех парах несёмся в аэропорт, чтобы успеть на рейс, хотя изначально планировали немного погулять по Казани», – написала Непряева в своём телеграм-канале.
В рамках подготовки к сезону-2023/2024 Дарья Непряева тренируется в составе национальной команды в группе старшего тренера Юрия Бородавко и тренера Артёма Жмурко.
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