Лахти подал заявку на проведение ЧМ-2029 по лыжным видам спорта

Федерация лыжных видов спорта Финляндии совместно с муниципалитетом города Лахти подала в FIS заявку на проведение чемпионата мира 2029 года по лыжным видам спорта.

«Мы обещаем FIS и международной лыжной семье настоящий праздник спорта, объединяющий огромные толпы людей и продвигающий наш вид спорта далеко за пределы Лахти, по всей Финляндии. Проведение таких ответственных зимних соревнований является для Лахти основной целью. Мы попытаемся достичь рекордной отметки в восемь проведённых чемпионатов мира. Лахти – главный экологический город Финляндии и пионер среди европейских устойчивых реалий», — приводит слова президента финской федерации Маркку Хаапасалми Fondo Italia.

На данный момент Лахти принял уже семь чемпионатов мира по лыжным видам спорта (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017).