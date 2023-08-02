Ийво Нисканен остался без багажа по прилёте в Норвегию на фестиваль Blink

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен, прибывший в Норвегию для участия в фестивале гонок на лыжероллерах Blink, сообщил, что его багаж был утерян.

«Поездка в Норвегию началась с испытаний — мой багаж был утерян. Утром можно было бы пробежаться по магазинам, но найти подходящее лыжероллерное снаряжение — это уже более сложная задача. Придётся выкручиваться, что-то заимствовать, если к первой гонке багаж всё-таки не вернут», — написал Нисканен на своей странице в социальных сетях.

Напомним, традиционный фестиваль гонок на лыжероллерах Вlink проходит в Норвегии со 2 по 6 августа. Нисканен заявлен на три гонки: гонку в гору на 7,5 км, классический марафон на 50 км и гонку свободным стилем на 15 км.