Ийво Нисканен остался без багажа по прилёте в Норвегию на фестиваль Blink
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен, прибывший в Норвегию для участия в фестивале гонок на лыжероллерах Blink, сообщил, что его багаж был утерян.
«Поездка в Норвегию началась с испытаний — мой багаж был утерян. Утром можно было бы пробежаться по магазинам, но найти подходящее лыжероллерное снаряжение — это уже более сложная задача. Придётся выкручиваться, что-то заимствовать, если к первой гонке багаж всё-таки не вернут», — написал Нисканен на своей странице в социальных сетях.
Напомним, традиционный фестиваль гонок на лыжероллерах Вlink проходит в Норвегии со 2 по 6 августа. Нисканен заявлен на три гонки: гонку в гору на 7,5 км, классический марафон на 50 км и гонку свободным стилем на 15 км.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
14:55
-
14:12
-
13:51
- 1 августа 2023
-
22:50
-
21:46
-
16:51
-
16:22
-
09:45
- 31 июля 2023
-
22:16
-
19:35
-
19:08
-
13:45
-
12:26
-
12:26
-
11:16
-
10:25
- 30 июля 2023
-
22:15
-
13:32
-
13:26
-
10:59
- 29 июля 2023
-
22:08
-
21:19
-
12:36
-
10:30
- 28 июля 2023
-
17:00
-
12:35
-
00:20
- 27 июля 2023
-
15:51
-
15:25
- 26 июля 2023
-
19:52
-
16:32
-
12:53
-
12:05
- 25 июля 2023
-
14:25
-
14:08
Партнерский контент