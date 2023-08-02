Чемпион мира по горным лыжам Пентюро дал отпор грабителям в собственном доме
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Французский горнолыжник Алексис Пентюро, трёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр, дал отпор грабителям в собственном доме. Спортсмен самостоятельно заставил нарушителей закона покинуть его собственность.
В пятницу, 28 июля, на дом Пентюро было совершено нападение с целью ограбления. Согласно информации издания Le Dauphiné Liberé, преступники были примерно 2000 года рождения. Они проникли в дом спортсмена через окно в три часа ночи, разбудив и самого горнолыжника, и его семью. Как сообщает СМИ, Пентюро бросился на грабителей и обратил их в бегство. Сам спортсмен подробности инцидента публично не сообщал.
Полиция и прокуратура региона Франции, в котором живёт спортсмен, немедленно начали расследование.
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