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Чемпион мира по горным лыжам Пентюро дал отпор грабителям в собственном доме

Чемпион мира по горным лыжам Пентюро дал отпор грабителям в собственном доме
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Французский горнолыжник Алексис Пентюро, трёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр, дал отпор грабителям в собственном доме. Спортсмен самостоятельно заставил нарушителей закона покинуть его собственность.

В пятницу, 28 июля, на дом Пентюро было совершено нападение с целью ограбления. Согласно информации издания Le Dauphiné Liberé, преступники были примерно 2000 года рождения. Они проникли в дом спортсмена через окно в три часа ночи, разбудив и самого горнолыжника, и его семью. Как сообщает СМИ, Пентюро бросился на грабителей и обратил их в бегство. Сам спортсмен подробности инцидента публично не сообщал.

Полиция и прокуратура региона Франции, в котором живёт спортсмен, немедленно начали расследование.

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