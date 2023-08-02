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Эбба Андерссон одержала победу в гонке в гору на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии

Эбба Андерссон одержала победу в гонке в гору на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии
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Трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки в гору на 7,5 км на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии.

Шведская спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты 49 секунд. Второй в гонке стала представительница США Софи Локли, результат которой составил 34 минуты 23 секунды. Тройку замкнула словенская лыжница Эва Уревц (34.52). Норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Хелене Марие Фоссесхолм финишировали на четвёртом и пятом месте соответственно.

«Думаю, это стабильная и контролируемая гонка. Я просто пыталась сохранять спокойствие до подъёма, а там нашла хорошую скорость, которую могла поддерживать на всём пути вверх», — приводит слова Андерссон Langrenn.

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