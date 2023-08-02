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Масгрэйв и Слинн стали победителями гонки в гору даблполингом на фестивале в Норвегии

Призёр этапа Кубка мира, британский лыжник Эндрю Масгрэйв и норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стали победителями гонки в гору даблполингом на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии.

В мужском забеге Масгрэйв преодолел дистанцию за 31 минуту 18 секунд. Второе место занял норвежский спортсмен Эйрик Свердруп Аугдал, завершивший гонку за 31 минуту 40 секунд. Третьим стал финский лыжник Ийво Нисканен (31.46).

В женской категории результат Слинн составил 36 минут 43 секунды. Второе время показала норвежка Аниккен Гьерде Алнес, преодолевшая дистанцию за 37 минут 52 секунды. Замкнула тройку ещё одна норвежская лыжница Эмили Флетен (38.14).

Напомним, традиционный фестиваль гонок на лыжероллерах Вlink проходит в Норвегии со 2 по 6 августа.