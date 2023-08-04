Дальквист — о подготовке к сезону-2023/2024: всё идёт так, как я хочу

Шведская лыжница Майя Дальквист, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринте, прокомментировала итоги прошлого сезона и рассказала о подготовке к будущим стартам.

«Пока что это отличное межсезонье для меня, если сравнивать его с летом после Олимпийских игр. Этой весной я почувствовала, что должна как можно раньше приступить к работе. Всё идёт так, как я хочу.

В прошлом сезоне я была вне национальной команды, поэтому мне были недоступны многие возможности сборной. И моей целью было вернуться в неё. Мы выиграли 14 медалей на чемпионате мира в Планице, мы очень сильная команда. Для нас важно быть вместе, чтобы создавать хорошую среду для тренировок.

После окончания сезона я почувствовала, что он был не так хорош, как я хотела. Но у меня было шесть подиумов на Кубке мира, личная и командная медаль на чемпионате мира. У меня были большие надежды, но победы в итоге я упустила. Поэтому я немного разочарована, но это был хороший сезон.

Мне 29 лет, я с нетерпением жду нового сезона. Там не будет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, так что не будет важно, когда ты придёшь в лучшую форму — в ноябре или в феврале. Впереди много гонок. Только я пока не знаю, сосредоточусь на общем зачёте Кубка мира или на спринтерском», — приводит слова Дальквист издание Nordic Magazine со ссылкой на Fondo Italia.