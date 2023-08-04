Юлия Ступак стала победительницей масс-старта на 30 км на Кубке Карелии по лыжероллерам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак одержала победу в масс-старте на 30 км классическим стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.
28-летняя лыжница преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 12,72 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина, отставшая от победительницы гонки на 3 минуты. Замкнула тройку призёров Анастасия Фалеева (1:31.16,83).
Лыжероллеры. Кубок Карелии, Гирвас. Классический стиль, 30 км. Женщины
1. Юлия Ступак — 1:28.12,72.
2. Елизавета Пантрина — отставание 3.00.
3. Анастасия Фалеева +3.04.
4. Ксения Конохова +7.51.
5. Анастасия Сидорова +7.52.
Напомним, лучшим в аналогичной гонке среди мужчин стал Сергей Ардашев. В тройку призёров вошли Сергей Волков и Савелий Коростелёв.
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