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Юлия Ступак стала победительницей масс-старта на 30 км на Кубке Карелии по лыжероллерам

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак одержала победу в масс-старте на 30 км классическим стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.

28-летняя лыжница преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 12,72 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина, отставшая от победительницы гонки на 3 минуты. Замкнула тройку призёров Анастасия Фалеева (1:31.16,83).

Лыжероллеры. Кубок Карелии, Гирвас. Классический стиль, 30 км. Женщины

1. Юлия Ступак — 1:28.12,72.

2. Елизавета Пантрина — отставание 3.00.

3. Анастасия Фалеева +3.04.

4. Ксения Конохова +7.51.

5. Анастасия Сидорова +7.52.

Напомним, лучшим в аналогичной гонке среди мужчин стал Сергей Ардашев. В тройку призёров вошли Сергей Волков и Савелий Коростелёв.