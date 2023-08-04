Сорин: сомнений в мотивации Ступак на сезон никогда не было. Юля заряжена на работу

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что у олимпийской чемпионки лыжницы Юлии Ступак нет проблем с мотивацией. Наставник подчеркнул, что спортсменка прилагает максимум усилий на тренировках и планирует выступать в будущем сезоне лучше, чем в прошлом.
«Перед началом совместной работы я поставил условие Юле, что проблем с мотивацией у неё в этом году быть не должно. И сама Юля чётко дала понять, зачем она тренируется, к чему она готовится. Сомнений в её мотивации на сезон у меня нет и никогда не было. Я вижу с каким энтузиазмом она выходит на тренировки, как она выкладывается. Меня всё устраивает. Видим, что Юля заряжена на работу, она планирует как минимум вернуться к тем результатам, которые она показывала до прошлого сезона, а как максимум — стать ещё лучше», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».
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