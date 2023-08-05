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Пантрина выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Кубке Карелии по лыжероллерам

Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.

Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут 47 секунд. Второе место заняла лыжница Юлия Ступак, уступившая лидеру чуть больше секунды. Третьей в этой гонке стала Анастасия Фалеева, отставшая от победительницы на 26 секунд.

Лыжероллеры. Кубок Карелии, Петрозаводск. Свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Елизавета Пантрина — 25.47.

2. Юлия Ступак — отставание 0.01.

3. Анастасия Фалеева +0.26.

4. Анастасия Прокофьева +0.30.

5. Анжелика Сафронова +6.54.

Напомним, накануне Пантрина заняла второе место в масс-старте на 30 км классическим стилем. Победительницей того забега стала Ступак.