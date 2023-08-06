Фото: олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин сыграл свадьбу с давней подругой

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин женился. Избранницей Червоткина стала Юлия Шафоростова, с который Алексей встречался уже много лет.

«2.08.2023. Жена моя», — подписал фото со свадьбы Червоткин.

Фото: из личного архива Алексея Червоткина

Фото: из личного архива Алексея Червоткина

Официальная церемония бракосочетания действительно прошла 2 августа в Кирове. Главное торжество состоялось в парк-холле «МЫ ЖЕ НА ТЫ». На мероприятии были замечены президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и старший тренер сборной России Юрий Бородавко, который работает и с Червоткиным.

Червоткин полностью пропустил международный сезон-2022/2023, как и другие россияне и белорусы, в связи с санкциями FIS, которая так отреагировала на ситуацию на Украине.