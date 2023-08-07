Устюгов: после сплава на лодках немного заболел

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после сплава на лодках.
«После сплава я немного заболел. Хотел отправиться на сбор в Ханты-Мансийск, но понял, что в таком состоянии бессмысленно. Поэтому решил заняться документами – поменять права, поменять паспорт, а сейчас с племянниками сижу, мультики смотрю и завтрак им готовлю», — рассказал Устюгов в своём телеграм-канале.
Ранее Устюгов принимал участие в чемпионате России по гонкам на лыжероллерах, который проходил в Ханты-Мансийске в конце июля. В спринте на 200 метров Сергей занял второе место, уступив в финале Дмитрию Воронину. В других дисциплинах Устюгов в топ-3 не попал. После завершения чемпионата России спортсмен рассказал, что в сентябре планирует принять участие в финале Кубка России по лыжероллерам в Бутурлиновке.
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