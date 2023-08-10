Сбор лыжегоночной команды Швеции отменён из-за массовых заболеваний спортсменов

Сбор объединённой лыжегоночной команды Швеции в городе Торсби отменён в связи с массовым заболеванием спортсменов. Команда собралась в начале этой недели на первый летний тренировочный цикл, который, однако, завершился раньше времени.
«Ночью у большинства членов команды возникли симптомы со стороны верхних дыхательных путей, в том числе боли в горле. В связи с текущей инфекционной ситуацией в команде руководство сборной совместно с врачом сборной Рикардом Нобериусом приняло решение завершить сбор в Торсби и отправиться домой», – приводит слова представителей команды SVT.
Эта ситуация может серьёзно повлиять на стартовые списки двух ближайших лыжероллерных стартов – в Норвегии и Швеции.
На прошлой неделе в Санднесе (Норвегия) состоялся мужской коньковый спринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Победу в гонке одержал двукратный призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.
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