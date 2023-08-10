Йоханнес Клебо может провести сезон в серии лыжегоночных марафонов Ski Classics

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о запасном плане на случай, если ему не удастся прийти к соглашению с Федераций лыжных видов спорта Норвегии.

«В худшем случае я присоединюсь к Петтеру Нортугу в серии лыжегоночных марафонов Ski Classics. Думаю, что получу предложение от них», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, ранее Клебо принял решение готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии из-за разногласий с Федерацией лыжных видов спорта страны. Стороны приступили к переговорам, однако пока не пришли к соглашению. В этом месяце Клебо заявил, что не хочет торопиться с соглашением, а также подчеркнул, что его целью является выступление на чемпионате мира 2025 года. Стоит отметить, что Клебо не сможет выступать на Кубке мира по лыжным гонкам в предстоящем сезоне, если не договорится с национальной лыжной федерацией.