Огден: стабильность Клебо в спринте — безумие. С ним никогда не происходит неприятностей

Американский лыжник Бен Огден рассказал о борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо в спринте и поделился мнением о стабильности выступлений лыжника.

«Вопрос не в том, как я чувствую себя на стартовой линии в спринте с Клебо, Жувом и Шанава, а в том, как ощущаю себя во время гонки. Клебо пробегает мимо меня, и я думаю: «Это должно было случиться в какой-то момент». И это правда. Но если эта мысль возникает у меня каждый раз, то что я вообще делаю в этих гонках? Я был бы лучшим лыжником, если бы в такой ситуации задавался вопросом: «Хорошо, но как мне опередить его?» Даже если я потрачу следующие десять лет на то, чтобы догнать его и ни разу не смогу опередить, пусть так. Если бы я не верил в то, что когда-нибудь смогу победить Клебо, мне бы следовало завершить карьеру прямо сейчас.

Что касается стабильности выступлений Клебо, это настоящие безумие. Никто не выходит в финалы спринта чаще, чем в 40% случаев, а Клебо делает это всегда. Что насчёт ситуаций, когда другой лыжник падает перед тобой, наступает на палку или лыжи? С Клебо такого никогда не происходит. Со всеми из нас происходит, и мы не жалуемся, ведь это спринт. Но мы 99%, а Клебо — особенный 1%. Для него спринт — это нечто совсем другое», — приводит слова Огдена fasterskier.com.