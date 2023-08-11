Юлия Ступак приняла участие в походе на 600-метровую гору на Сахалине

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Ступак приняла участие в походе на 600-метровую гору в окрестностях Южно-Сахалинска.

Фото: Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной

Спортсменка присоединилась к мероприятию, приуроченному к Всероссийскому Дню физкультурника. Вместе со Ступак в походе были первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, а также множество школьников, туристов и молодых спортсменов.

Экспедиция, в которую входила Юлия Ступак, изучала топографические карты, училась работать с трекинговыми палками и собирать туристические рюкзаки, а также занималась благоустройством маршрута.