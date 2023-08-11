Юлия Ступак приняла участие в походе на 600-метровую гору на Сахалине

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Ступак приняла участие в походе на 600-метровую гору в окрестностях Южно-Сахалинска.
Фото: Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной
Спортсменка присоединилась к мероприятию, приуроченному к Всероссийскому Дню физкультурника. Вместе со Ступак в походе были первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, а также множество школьников, туристов и молодых спортсменов.
Экспедиция, в которую входила Юлия Ступак, изучала топографические карты, училась работать с трекинговыми палками и собирать туристические рюкзаки, а также занималась благоустройством маршрута.
- 11 августа 2023
-
11:01
- 10 августа 2023
-
15:38
-
15:33
-
15:16
-
14:24
- 8 августа 2023
-
23:35
-
22:41
-
18:54
-
11:38
- 7 августа 2023
-
21:19
-
10:51
- 6 августа 2023
-
12:09
-
11:50
-
11:47
-
11:35
- 5 августа 2023
-
23:57
-
23:48
-
13:44
-
11:54
-
11:25
-
11:13
-
11:09
-
10:09
- 4 августа 2023
-
16:28
-
12:52
-
12:34
-
10:51
- 3 августа 2023
-
22:07
-
10:57
- 2 августа 2023
-
16:54
-
15:17
-
14:55
-
14:12
-
13:51
- 1 августа 2023
-
22:50