Жилинский и Лукашова стали победителями спринта на II этапе Кубка России по лыжероллерам

Сегодня, 12 августа, в рамках второго этапа Кубка России по лыжероллерам, проходящего в Великом Новгороде, состоялись соревнования в спринте свободным стилем на 200 метров. Победителем в мужском забеге стал представитель Санкт-Петербурга Иван Жилинский, а женский старт выиграла Виктория Лукашова из Подмосковья.
Отметим, что Жилинский в своей гонке опередил действующего чемпиона России Дмитрия Воронина, а в женском забеге третье место заняла двукратная чемпионка мира в этой дисциплине Ольга Летучева.
Кубок России по лыжероллерам. Спринт. 200 метров. Свободный стиль
Мужчины
1. Иван Жилинский (Санкт-Петербург).
2. Дмитрий Воронин (Московская область).
3. Антон Юрьев (Воронежская область).
Женщины
1. Виктория Лукашова (Московская область).
2. Екатерина Попова (Московская область).
3. Ольга Летучева (Санкт-Петербург).
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