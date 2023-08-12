Жилинский и Лукашова стали победителями спринта на II этапе Кубка России по лыжероллерам

Сегодня, 12 августа, в рамках второго этапа Кубка России по лыжероллерам, проходящего в Великом Новгороде, состоялись соревнования в спринте свободным стилем на 200 метров. Победителем в мужском забеге стал представитель Санкт-Петербурга Иван Жилинский, а женский старт выиграла Виктория Лукашова из Подмосковья.

Отметим, что Жилинский в своей гонке опередил действующего чемпиона России Дмитрия Воронина, а в женском забеге третье место заняла двукратная чемпионка мира в этой дисциплине Ольга Летучева.

Кубок России по лыжероллерам. Спринт. 200 метров. Свободный стиль

Мужчины

1. Иван Жилинский (Санкт-Петербург).

2. Дмитрий Воронин (Московская область).

3. Антон Юрьев (Воронежская область).

Женщины

1. Виктория Лукашова (Московская область).

2. Екатерина Попова (Московская область).

3. Ольга Летучева (Санкт-Петербург).