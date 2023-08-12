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Панжинский: рейтинги лыжных гонок без наших спортсменов и дальше будут падать

Панжинский: рейтинги лыжных гонок без наших спортсменов и дальше будут падать
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Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский поделился мнением о падении популярности лыжных соревнований мирового уровня.

«FIS принимает непопулярные и недальновидные меры. Понятно, что лыжные гонки — это не спорт номер один для них, но всё равно это один из важных видов спорта. Они заняли выжидающую позицию, не принимая никаких решений и просто продлевая отстранение российских спортсменов раз за разом. Никакие варианты возвращения россиян не предлагают.

Посмотрим, что будет осенью. Учитывая, что весной, за пять дней до заседания исполкома FIS, членом которого я являюсь, нашу делегацию они не пустили и решили договориться между собой, пока что они всё спускают на тормозах.

Мы видим, что Клебо уже не интересно соревноваться с норвежцами, с которыми может посоперничать и на внутренних стартах. В общем, если не будет Клебо и дальше не будет россиян, то мужские лыжные гонки точно продолжат умирать. В женских конкуренция ещё есть между несколькими странами и спортсменками. Без Непряевой и остальных наших спортсменок рейтинги и дальше будут падать. Может, это заставит руководство и главных спонсоров FIS задуматься над возвращением наших спортсменов», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

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