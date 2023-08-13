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Прохорова и Кудрявцев выиграли коньковые разделки 2-го этапа Кубка России по лыжероллерам

Прохорова и Кудрявцев выиграли коньковые разделки 2-го этапа Кубка России по лыжероллерам
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Сегодня, 13 августа, в рамках второго этапа Кубка России по лыжероллерам, проходящего в Великом Новгороде, состоялись гонки с раздельного старта коньковым стилем.

Лучшей в женском забеге на 10 км стала Варвара Прохорова, результат которой составил 23.43,2. Победу в мужской гонке на 15 км одержал Евгений Кудрявцев, преодолевший дистанцию за 28.26,5.

Кубок России по лыжероллерам. 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Варвара Прохорова — 23.43,2.
2. Полина Большакова — отставание 7,7 секунды.
3. Анастасия Шуткина +19,6.
4. Полина Козленко +33,1.
5. Ксения Конохова +34,3.

Кубок России по лыжероллерам. 15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Евгений Кудрявцев — 28.26,5.
2. Илья Безгин — отставание 20,4 секунды.
3. Сергей Корсаков +1.13,2.
4. Евгений Цепков +1.44,2.
5. Михаил Курочкин +2.40,0.

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