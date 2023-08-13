Шведский лыжник Эдвин Ангер рассказал, что ему много лет снились кошмары
Поделиться
Шведский лыжник Эдвин Ангер рассказал о трагических событиях, произошедших в его семье, когда ему было пять лет. Спортсмен сообщил, что из-за пережитых трагедий ему на протяжении долгого времени снились кошмары.
«Сначала я увидел, как мой дедушка умер от рака, а вскоре после этого моя сестра Стина, которой было всего шесть месяцев, скончалась от врождённого заболевания. Это было трудное время для всей семьи. Столько всего произошло за короткое время. Я ничего не понимал, но многое помню. Может быть, не в полной мере, но точно знаю, что этот период наложил на меня свой отпечаток. Мне много лет снились кошмары», — приводит слова Ангера Expressen.
Сейчас Ангер готовится к новому сезону в составе сборной Швеции.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
15:41
-
15:10
-
14:47
- 12 августа 2023
-
19:09
-
18:46
- 11 августа 2023
-
16:13
-
11:01
- 10 августа 2023
-
15:38
-
15:33
-
15:16
-
14:24
- 8 августа 2023
-
23:35
-
22:41
-
18:54
-
11:38
- 7 августа 2023
-
21:19
-
10:51
- 6 августа 2023
-
12:09
-
11:50
-
11:47
-
11:35
- 5 августа 2023
-
23:57
-
23:48
-
13:44
-
11:54
-
11:25
-
11:13
-
11:09
-
10:09
- 4 августа 2023
-
16:28
-
12:52
-
12:34
-
10:51
- 3 августа 2023
-
22:07
-
10:57
Партнерский контент