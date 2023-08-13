Шведский лыжник Эдвин Ангер рассказал, что ему много лет снились кошмары

Шведский лыжник Эдвин Ангер рассказал о трагических событиях, произошедших в его семье, когда ему было пять лет. Спортсмен сообщил, что из-за пережитых трагедий ему на протяжении долгого времени снились кошмары.

«Сначала я увидел, как мой дедушка умер от рака, а вскоре после этого моя сестра Стина, которой было всего шесть месяцев, скончалась от врождённого заболевания. Это было трудное время для всей семьи. Столько всего произошло за короткое время. Я ничего не понимал, но многое помню. Может быть, не в полной мере, но точно знаю, что этот период наложил на меня свой отпечаток. Мне много лет снились кошмары», — приводит слова Ангера Expressen.

Сейчас Ангер готовится к новому сезону в составе сборной Швеции.