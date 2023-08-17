Йоханнес Клебо прокомментировал 11-е место в лыжероллерном масс-старте на 54 км

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём выступлении в масс-старте в классическом стиле на 54 км, который прошёл в рамках лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka — 2023. Клебо занял 11-е место в этом забеге.

«Думаю, это была хорошая гонка. На финише всё решила позиция перед прямой. Я выбрал немного неудачную позицию и не получил шанса исправить ситуацию», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, первое место в этой гонке занял соотечественник Клебо Амунд Хоэль. Вторым стал французский спортсмен Томас Джоли, отставший от победителя на 0,1 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эвен Нортуг. Отставание Клебо от Хоэля составило чуть больше трёх секунд.