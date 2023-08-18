Вяльбе: давно выхаживаем идею с шоу лыжников и биатлонистов, но есть проблемы с форматом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Александра Пака, который ранее сообщил о намерении провести шоу с участием лыжников и биатлонистов. Глава ФЛГР подтвердила, что обсуждение этой темы между федерациями происходило, и обе стороны заинтересованы в проведении шоу.
«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом шоу. С Паком мы общались по этому поводу, но никакой конкретики не было. Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с лыжниками и биатлонистами.
Список гостей будем составлять после того, как появится формат самого шоу. Главное, что мы уже задумались об этом. Возможно, что-то сделаем в этом направлении», — приводит слова Вяльбе Sport24.
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