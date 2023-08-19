Сорин рассказал, почему сборная России по лыжным гонкам проводит сбор в Армении

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему команда проводит тренировочный сбор в Армении.

«Место для нас новое, но не новое для лыжных гонок. В советские годы наши легендарные лыжники здесь проводили достаточно много времени, где готовились к сезону. База хорошо известна, но не нашему поколению. В прошлом году поступило предложение от руководителей этой базы приехать и возродить здесь тренировочный центр. Специально для этого здесь проложили лыжероллерный круг. Если мы на постоянной основе будем приезжать сюда, то в будущем его увеличат. Также тут много маршрутов для бега, можно тренироваться на автомобильной дороге. Хорошее питание: здесь много фруктов, поэтому нас здесь практически всё устраивает.

Условия полностью удовлетворяют? Полностью сказать нельзя, но если сравнивать подготовку на высоте у нас в России и здесь, то база в Армении на очень высоком уровне. Кроме Лауры, где высота 1400 метров, и Семинского перевала, где высота 1700 метров, у нас нет баз для среднегорной подготовки лыжников и биатлонистов. Нам же нужна высота порядка 1800 метров. Здесь в Армении около 1900 метров. Такой спортивной базы на такой высоте у нас в России просто нет. Надеюсь, что в России когда‑нибудь такой комплекс появится», — сказал Сорин в интервью «Матч ТВ».