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Устюгов: с каждым разом тренироваться всё сложнее

Устюгов: с каждым разом тренироваться всё сложнее
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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как проводит тренировочный сбор.

«Хочу сказать, что с каждым днём тренироваться становится всё сложнее и сложнее. С завтрашнего дня начинаются интервалки. На этом сборе в Тюмени первая неделя была в «первой зоне» — в основном длительная работа, по два с половиной часа.

Посещают мысли улететь в Анапу к семье. Жалко, туда добираться далеко. Если бы был один перелёт, я бы, наверное, ещё на той неделе собрался и улетел к семье. Но ничего, буду тренироваться, впереди двухчасовая тренировка. Стал очень долго собираться, перебарывать себя, но самое главное — выйти на тренировку», — сказал Устюгов в видео для своего телеграм-канала.

Устюгов не поехал на сбор с национальной командой и тренируется индивидуально.

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