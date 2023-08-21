Устюгов: с каждым разом тренироваться всё сложнее

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как проводит тренировочный сбор.

«Хочу сказать, что с каждым днём тренироваться становится всё сложнее и сложнее. С завтрашнего дня начинаются интервалки. На этом сборе в Тюмени первая неделя была в «первой зоне» — в основном длительная работа, по два с половиной часа.

Посещают мысли улететь в Анапу к семье. Жалко, туда добираться далеко. Если бы был один перелёт, я бы, наверное, ещё на той неделе собрался и улетел к семье. Но ничего, буду тренироваться, впереди двухчасовая тренировка. Стал очень долго собираться, перебарывать себя, но самое главное — выйти на тренировку», — сказал Устюгов в видео для своего телеграм-канала.

Устюгов не поехал на сбор с национальной командой и тренируется индивидуально.