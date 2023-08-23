Устюгов — о завершении карьеры: у меня есть эта зима. После неё буду решать

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я каждый раз об этом думаю, на самом деле. Слава богу, есть люди, которые останавливают меня, подталкивают тренироваться. Мне говорят, что многие люди в России и в Европе хотят, чтобы я продолжал бегать и радовать глаз, потому что гонки со мной становятся интереснее.

У меня есть эта зима. После неё буду решать. Я также планировал перед прошлым сезоном, что зима станет для меня последней», – приводит слова Устюгова Мetaratings.

Сергей готовится к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера. Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.