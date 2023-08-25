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Иван Якимушкин: сбор в Раубичах дался тяжело не столько физически, сколько морально

Иван Якимушкин: сбор в Раубичах дался тяжело не столько физически, сколько морально
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин сообщил, что выступит на летнем чемпионате Тюменской области, а также рассказал о состоянии после сборов в группе тренера Юрия Бородавко в Раубичах (Беларусь).

«Я намерен принять участие в летнем чемпионате Тюменской области среди лыжников-гонщиков. Я планирую выйти на старт лыжероллерной гонки, посмотрю на своё состояние: сбор в Раубичах дался тяжело не столько физически, сколько морально. Посмотрю, как пройдёт первая гонка, как будет вести себя организм. Если всё будет в порядке, то выйду ещё и на кросс. У кого есть возможность – приезжайте на «Жемчужину Сибири» поболеть и посмотреть», — сказал Якимушкин в видео, опубликованном в соцсетях спортсмена.

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