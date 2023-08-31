Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юлия Ступак: только вдумайтесь, сколько жизни в слове «жизнь»

Юлия Ступак: только вдумайтесь, сколько жизни в слове «жизнь»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась настроением после тренировочного сбора в горах.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

«Счастливая булочка летит домой. И какая же сладкая жизнь! Просто вы только вдумайтесь, сколько жизни в слове «жизнь». Простите за тавтологию. Но иногда порывы любви мне сложно держать в себе. Я кайфую даже от того, что села в самолёт, включила любимые песни, которые трогают душу, и просто наслаждаюсь!» — написала Ступак в своих социальных сетях.

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.

Материалы по теме
«Есть риск». Российских лыжников ещё не вернули на Кубок мира, а соперники уже испугались
«Есть риск». Российских лыжников ещё не вернули на Кубок мира, а соперники уже испугались
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android