Юлия Ступак: только вдумайтесь, сколько жизни в слове «жизнь»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась настроением после тренировочного сбора в горах.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
«Счастливая булочка летит домой. И какая же сладкая жизнь! Просто вы только вдумайтесь, сколько жизни в слове «жизнь». Простите за тавтологию. Но иногда порывы любви мне сложно держать в себе. Я кайфую даже от того, что села в самолёт, включила любимые песни, которые трогают душу, и просто наслаждаюсь!» — написала Ступак в своих социальных сетях.
Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.
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