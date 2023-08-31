Йоханнес Клебо: если в 2024 году мне придётся пропустить Кубок мира, я это сделаю

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо, до сих пор не подписавший контракт с национальной федерацией лыжных гонок, заявил, что готов пожертвовать сезоном-2023/2024 на Кубке мира ради подготовки к домашнему чемпионату мира – 2025.

Напомним, Клебо после сезона-2022/2023 принял решение тренироваться вне сборной Норвегии. Федерация его решение приняла, однако стороны не могут сойтись в условиях контракта на грядущий сезон. Интересно, что Йоханнес является действующим обладателем Кубка мира.

«Я уже говорил, что мне ещё полтора года готовиться к чемпионату мира – 2025, а это моя большая цель.

Подготовка продвигается медленно, но верно – с желанием выполнять свою работу как можно лучше, с надеждой, что здоровье позволит и всё пройдёт наилучшим образом. Конечно, важна и предстоящая зима, вместе с «Тур де Ски» и другими гонками, но нет ничего важнее чемпионата мира – 2025, и, если в 2024 году мне придётся пропустить Кубок мира, я это сделаю», — приводит слова Клебо Ski-Nordique.