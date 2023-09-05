Терезе Йохауг заявила, что не отказалась от идеи выступить на ЧМ-2025 в Тронхейме

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг, которая четыре месяца назад стала матерью, рассказала, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

«Посмотрим. Я ещё не окончательно решила, вернусь ли в лыжные гонки или нет. На данный момент я наслаждаюсь жизнью как мама. Должна признаться, что я немного тренируюсь. Это так, но немного не так, как раньше. Не так-то просто надеть кроссовки или лыжные ботинки и выйти на улицу, когда нужно присматривать за маленькой девочкой.

Да, я до конца не отказалась от участия в чемпионате мира в Тронхейме, но сейчас моё внимание сосредоточено не на нём, а на повседневной жизни здесь и сейчас, на том, чтобы быть хорошей мамой.

Что же касается Тронхейма, я не буду выступать на чемпионате мира, если не смогу там побороться за медали», — приводит слова Йохауг NRK.