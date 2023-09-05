Эбба Андерссон отреагировала на слова Терезы Йохауг о готовности вернуться в спорт

Шведская лыжница Эбба Андерссон, которая в отсутствие Терезе Йохауг завоевала две личные золотые медали на чемпионате мира – 2023, отреагировала на слова норвежки о возможном возвращении в спорт к чемпионату мира – 2025, который пройдёт в Тронхейме.

«Она начала подумывать о возвращении. Это было ожидаемо, сюрприза здесь нет. Мы ведь говорим о Йохауг, так что всё может случиться. Думаю, это будет интересно. Забавно взглянуть, как она выступит через пару лет после того, как положила лыжи на полку.

Думаю, она преуспеет. Хотя всё же верю и надеюсь, что за эти годы развитие лыж продвинулось вперёд. До завершения карьеры она была настоящим эталоном в лыжных гонках, победить её вновь было бы круто, тем более мне нужно защищать два золота», — приводит слова Андерссон Expressen.