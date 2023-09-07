Йонна Сундлинг заявила о желании побороться за Кубок мира в общем зачёте

Олимпийская чемпионка 2022 года и четырёхкратная чемпионка мира на спринтерских дистанциях шведская лыжница Йонна Сундлинг рассказала о целях на сезон-2023/2024.

«Так как в этом сезоне нет чемпионата мира, всё внимание фокусируется на Кубке мира и «Тур де Ски». Я продолжу работать, как в предыдущие два года. У меня заметный прогресс в дистанционных гонках и, конечно же, спринте. И я буду и далее совершенствоваться. В любом случае хочется улучшить результаты в дистанционных гонках и продолжать развиваться.

Говорите, что тогда у меня появится шанс выиграть Кубок мира в общем зачёте? Да. Если смогу поддерживать тот же уровень, что и сейчас, буду много соревноваться, избегая травм, тогда сумею высоко подняться в общем рейтинге Кубка мира. Я попробую, и посмотрим, как далеко это меня заведёт. Самое важное — тренироваться и быть здоровой, чтобы иметь возможность соревноваться», — приводит слова Сундлинг SVT.