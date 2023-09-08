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Тириль Венг: если Йохауг вернётся, буду немного нервничать из-за её присутствия на старте

Тириль Венг: если Йохауг вернётся, буду немного нервничать из-за её присутствия на старте
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Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Уднес Венг высказалась о возможном возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг в спорт.

«Возвращение Йохауг было бы очень хорошим событием. Мне бы очень хотелось видеть Терезе снова в команде. Она была хорошим партнёром в сборной, нам не хватает её в повседневной жизни. Если Терезе вернётся, она вновь станет серьёзной соперницей, поэтому я, вероятно, буду немного нервничать из-за её присутствия на старте», — приводит слова Венг VG.

Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Норвежка завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022.

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