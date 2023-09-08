Эстберг: каждый должен опасаться возвращения Йохауг в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг высказалась о возможном возвращении четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг в спорт.
«Я абсолютно уверена, что Терезе сможет стать чемпионкой мира в Тронхейме, но не знаю, захочет ли она сосредоточиться на этих соревнованиях и расставить приоритеты сейчас, когда стала матерью. Мы много тренировались вместе, и она в хорошей форме, хотя, естественно, не на том уровне, на котором была в лучшие годы профессиональной карьеры. Каждый должен опасаться возвращения Йохауг, потому что она в стороне не останется», — приводит слова Эстберг VG.
Напомним, ранее Йохауг заявила, что не отказалась от идеи вернуться в спорт и выступить на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.
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