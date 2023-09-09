В Норвегии установят статую в честь Нортуга

В честь двукратного олимпийского чемпиона 37-летнего лыжника Петтера Нортуга установят статую в норвежском Фрамверране, который является родной деревней спортсмена. Статуя появится в 2024 году, сообщает Langrenn.

Статуя обойдётся в сумму, примерно равную € 1 млн. Её появление станет заслугой бывшего журналиста TV2 Эрнста Лерсвена, который ушёл на пенсию по завершении чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2023 и с тех пор занимается проектом статуи.

Две золотые медали Олимпиады Нортуг выиграл в 2010 году на Играх в Ванкувере. Лыжник является 13-кратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2009/2010 и 2012/2013). В декабре 2018 года Нортуг объявил о завершении профессиональной карьеры.