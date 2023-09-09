В Норвегии установят статую в честь Нортуга
Поделиться
В честь двукратного олимпийского чемпиона 37-летнего лыжника Петтера Нортуга установят статую в норвежском Фрамверране, который является родной деревней спортсмена. Статуя появится в 2024 году, сообщает Langrenn.
Статуя обойдётся в сумму, примерно равную € 1 млн. Её появление станет заслугой бывшего журналиста TV2 Эрнста Лерсвена, который ушёл на пенсию по завершении чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2023 и с тех пор занимается проектом статуи.
Две золотые медали Олимпиады Нортуг выиграл в 2010 году на Играх в Ванкувере. Лыжник является 13-кратным чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира (сезоны-2009/2010 и 2012/2013). В декабре 2018 года Нортуг объявил о завершении профессиональной карьеры.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
17:48
- 8 сентября 2023
-
15:48
-
14:29
-
14:13
- 7 сентября 2023
-
23:58
-
17:58
-
17:39
-
14:05
- 6 сентября 2023
-
11:25
-
09:44
- 5 сентября 2023
-
22:38
-
21:46
-
17:13
- 4 сентября 2023
-
14:15
- 3 сентября 2023
-
10:35
-
09:44
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
20:25
- 31 августа 2023
-
23:56
-
17:43
-
14:14
-
10:41
-
01:02
- 30 августа 2023
-
11:13
- 29 августа 2023
-
16:17
-
15:55
-
15:44
-
12:23
-
11:15
- 28 августа 2023
-
21:17
-
21:00
-
11:23
-
10:55
- 26 августа 2023
-
20:58
-
13:35
Партнерский контент