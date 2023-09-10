Сергей Устюгов пропустит чемпионат России в Малиновке
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Олимпийский чемпион в лыжных гонках, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит сбор и последующий за ним чемпионат России по лыжероллерам в Малиновке. Об этом сообщил тренер Егор Сорин, комментируя присоединение Сергея Устюгова и Ильи Порошкина к тренировочной группе.
«Порошкин приехал на сбор, Устюгов на этот сбор не приедет. Мы с ним созвонились перед сбором, приняли совместное решение, что он пропустит чемпионат России», — цитирует Сорина «Матч ТВ».
Напомним, летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам) пройдёт с 15 по 19 сентября в лыжном центре «Малиновка» (деревня Кононовская, Архангельская область). Ранее стало известно, что соревнования нигде не будут транслироваться.
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