«Все в строю». Егор Сорин – о состоянии спортсменов своей группы перед летним ЧР-2023

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пообещал, что все спортсмены его группы, которые не испытывают проблем со здоровьем, стартуют в летнем чемпионате страны в Малиновке.

«Пока все в строю – готовятся, тренируются. Не приехал в Малиновку только Сергей Устюгов, но его участие в сборе и не планировалось, поскольку заранее была такая договорённость.

В летнем чемпионате страны обязательно стартуют все, если не будет никаких противопоказаний по здоровью. До старта ещё три дня, случиться может всякое, тем более что в других группах многие спортсмены болеют. В любом случае все друг с другом общаются. Да и погода сейчас резко изменилась – сильно похолодало, дожди. Я не исключаю, что до старта кто-то что-то подхватит. Но пока, тьфу-тьфу, все готовятся стартовать», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее стало известно, что из группы Юрия Бородавко в Малиновке выступят только четыре спортсмена – Иван Якимушкин, Никита Денисов, Мария Истомина и Дарья Непряева. Главные звёзды группы, в том числе Александр Большунов и Наталья Терентьева, пропустят турнир из-за болезней и травм. Также не примет участия в летнем ЧР-2023 Сергей Устюгов.