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С 14 по 19 сентября в Малиновке пройдёт летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам). Соревновательная часть турнира начнётся 15 сентября.

Расписание летнего чемпионата России по лыжным гонкам

15 сентября, пятница

11:00 мск — 15 км, свободный стиль, женщины

12:30 мск — 20 км, свободный стиль, мужчины

16 сентября, суббота

11:00 мск – спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины

13:00 мск – спринт, классический стиль, финалы, мужчины и женщины

18 сентября, понедельник

11:00 мск — 15 км, классический стиль, женщины

12:30 мск — 20 км, классический стиль, мужчины

19 сентября, вторник

11:00 мск — кросс, 5 км, женщины

12:30 мск — кросс, 8 км, мужчины

Напомним, соревнования по лыжероллерам состоятся на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области. В соревнованиях планируют принять участие более 250 спортсменов.