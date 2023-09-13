С 14 по 19 сентября в Малиновке пройдёт летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам). Соревновательная часть турнира начнётся 15 сентября.
Расписание летнего чемпионата России по лыжным гонкам
15 сентября, пятница
11:00 мск — 15 км, свободный стиль, женщины
12:30 мск — 20 км, свободный стиль, мужчины
16 сентября, суббота
11:00 мск – спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины
13:00 мск – спринт, классический стиль, финалы, мужчины и женщины
18 сентября, понедельник
11:00 мск — 15 км, классический стиль, женщины
12:30 мск — 20 км, классический стиль, мужчины
19 сентября, вторник
11:00 мск — кросс, 5 км, женщины
12:30 мск — кросс, 8 км, мужчины
Напомним, соревнования по лыжероллерам состоятся на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области. В соревнованиях планируют принять участие более 250 спортсменов.
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