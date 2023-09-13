Сервисмен Клебо обвинил Ассоциацию лыж Норвегии в издевательском отношении

Фроде Педерсен, бывший сервисмен сборной Норвегии по лыжным гонкам, выступил с обвинениями в адрес Ассоциации лыжного спорта страны. Он заявил, что внутри организации царит бескультурье, гомофобия, её члены подвергаются издевательствам и гонениям.

Отметим, что Педерсен проработал в сборной Норвегии девять лет, при этом с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне этого года Ассоциация не стала продлевать контракт с Фроде.

«Я хочу, чтобы условия труда улучшились. За кулисами происходит много чего, люди, к сожалению, этого не видят. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны именно эти фундаментальные ценности.

Когда после сезона-2021/2022 я начал говорить о нежелательных для Ассоциации вещах, атмосфера полностью изменилась. Химия пропала. Начался долгий период грязи и нападок. Всё, что я говорил, использовалось против меня», — приводит слова Педерсена VG.