Ступак — об уходе от Крамера: порой нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) неоднозначно высказалась о характере текущего сотрудничества с известным немецким специалистом Маркусом Крамером.

Отметим, что в недавнем интервью Крамер признался, что на текущий момент даёт россиянке скорее мотивационные, чем тренировочные советы.

«Сказать, что мне повезло – ничего не сказать. Вот у меня постоянно спрашивают: «Как ты стала олимпийской чемпионкой?» Для меня ответ очевиден – мне повезло работать с лучшими тренерами, начиная с детства. Но Маркус… Человек, который перевернул лыжные гонки и моё представление о спорте.

Но… Порой нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую», — написала Ступак в своих социальных сетях.

Отметим, что в это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина.