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Иван Якимушкин стал победителем гонки на 20 км свободным стилем на летнем ЧР-2023

В Малиновке (Архангельская область) проходит летний чемпионат России среди лыжников-гонщиков. Сегодня, 15 сентября, состоялась мужская гонка на 20 км свободным стилем.

Лучшим в этой гонке стал лыжник Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, который преодолел дистанцию за 46.14,5. Второе место занял выступающий за Архангельскую область Савелий Коростелёв, который отстал от лидера на 23,7 секунды. Третьим стал тюменский лыжник Евгений Белов.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Малиновка

20 км, свободный стиль. Мужчины

1. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 46.14,5.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 23,7 секунды.

3. Евгений Белов (Тюменская область) +30,1.

4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +54,3.

5. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.02,2.